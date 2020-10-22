İşçileri taşıyan otobüste yangın çıktı - Son Dakika

Şanlıurfa'da seyir halindeyken alev alan işçi servisinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, tahliye edilen işçilerden yaralanan olmadı.
Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolu Akabe yakınlarında Mustafa Mengi idaresindeki 63 S 0659 plakalı servis otobüsü seyir halindeyken, otobüsün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları gören sürücü, aracı yol kenarına çekerek içerisinde bulunan 15 işçinin inmesini sağladı ve durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte söndürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- Kaynak: AA
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