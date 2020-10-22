İşçileri taşıyan otobüste yangın çıktı - Son Dakika

Şanlıurfa 'da seyir halindeyken alev alan işçi servisinde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü, tahliye edilen işçilerden yaralanan olmadı.

Ermenistan Savunma Bakanlığı yetkilisi: Azerbaycan ordusu bizden çok üstün, savaş tarihinde böyle bir durum yok