Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı

6 saat önce

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralıŞANLIURFA'da, fabrika işçilerini taşıyan iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı

ŞANLIURFA'da, fabrika işçilerini taşıyan iki işçi servisinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa- Suruç karayolu üzerinde meydana geldi. Kent merkezindeki işçileri sabah mesaisi için Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) bulunan fabrikaya taşıyan Bayram Bozdaş'nın kullandığı 51 KM 122 plakalı servis midibüsü, önünde ilerleyen Sinan Altunsulu yönetimindeki 63 S 6354 plakalı servis minibüsüne arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, köprü ayağına çaptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan bazı işçiler, kendi imkanlarıyla araçtan dışarı çıkarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Balıklıgöl ve Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı

Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 10:39 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adana ve Amasya'da peş peşe trafik kazaları: 5 ölü, 21 yaralı
Fabrikada yemek sonrası rahatsızlanan 66 işçi hastaneye kaldırıldı "Dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan zanlılar 3 bekçiyi vurdu Son dakika: Yerli otomobilin tanıtım toplantısı ertelendi

Son Dakika Haberleri
17:12 DHA YURT BÜLTENİ - 16
17:12 Mersin'deki deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı
17:11 Kocaeli Otogarı'nda koronavirüs önlemi
17:10 Bangladeş'te gecekondu mahallesinde yangın
17:10 Kütahya'da otobüs terminali ve halk otobüsleri dezenfekte ediliyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2020 17:17:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da işçileri taşıyan servisler çarpıştı: 18 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]