ŞANLIURFA - İşletmeler TKDK destekleriyle hayat buluyor - Son Dakika

Tarım ve hayvancılığın önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, bir çok alanda yapılan işletmeler, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunca (TKDK) sağlanan hibe destekleriyle hayata geçiriliyor.

Tarım ve hayvancılığın daha fazla geliştirilmesi için girişimcilere hibe desteği veren Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki TKDK, desteklerle üretimin daha da artmasını sağlıyor.

Bu kapsamda, TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü, süt üretim tesisinden süt toplama merkezine, besi çiftliğinden kırmızı et işleme tesisine, bitkisel üretim ve pazarlama tesisinden meyve-sebze üretim, işleme ve pazarlama tesisine, arıcılıktan zanaatkarlığa gibi bir çok alanda hibe desteği verdi.

Gerçekleştirilen IPARD 1 ve IPARD 2 programlarında 10 süt üretim tesisi, 213 besi çiftliği, 8 süt ve süt ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması tesisi, 3 süt toplama merkezi, 2 kırmızı et işleme tesisi, 4 kanatlı eti ve kanatlı eti ürünleri işlenmesi ve pazarlanması, 161 bitkisel üretim, işleme ve pazarlama projesi, 49 arıcılık projesi, 7 meyve ve sebzelerin işlenmesi ve pazarlanması, 65 zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, 10 kırsal turizm tesisi, 4 yenilenebilir enerji tesisi, 3 yerel kalkınma stratejilerinin uygulanması-LEADER projesi için sözleşme imzalandı.

Büyük bölümü tamamlanarak faaliyete başlayan proje ve tesisler için 430 milyon lira hibe sağlandı.

Geçen yıl ise IPARD 2 programı kapsamında 362 milyonu hibe olmak üzere 666 milyon lira yatırım sözleşmesi imzalanarak rekor kırıldı.

"Salgın sürecini yatırımcının lehine çevirdik"

TKDK Şanlıurfa İI Koordinatörü Dr. Sadık Yetim, AA muhabirine, girişimcilere yönelik önemli hibe desteklerinde bulunduklarını söyledi.

Yürüttükleri çalışmalar sayesinde geçen yıl yatırım ve hibe miktarında Şanlıurfa'nın Türkiye ikincisi olduğunu belirten Yetim, "Geçen yıl Şanlıurfa'ya IPARD 2 programı kapsamında 666 milyon lira yatırım yapılmasına yönelik sözleşme imzaladık. Bu kapsamda 362 milyon lira hibe desteği sağladık, sağlayacağız. Böyle büyük bir hibe miktarıyla TKDK Şanlıurfa İl Koordinatörlüğü, Türkiye genelinde ikinci sıraya yerleşti. Kovid-19 salgınına rağmen kurum uzmanlarımız gece gündüz demeden Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin direktifleriyle süreci yatırımcılarımızın lehine çevirdik." dedi.

TKDK desteğiyle yapılan yatırımların 5 bin kişiye istihdam oluşturduğunu kaydeden Yetim, şöyle devam etti:

"TKDK'nin en önemli özelliklerinden biri, tarım üretimi yapan çiftçiye yönelik olarak üretilen ürünün üretildiği yerde işlenerek katma değeri artırılmış bir şekilde sataşa sunulmasını sağlamaktır. TKDK şu anda bunu yapıyor. Örneğin besi çiftliklerini destekliyoruz, bunun yanında kesimhane destekliyoruz, bundan sonra da et işleme tesisi destekliyoruz. Dolayısıyla girişimcimiz bir büyükbaş hayvanı yetiştirdiği gibi onu keserek karkas et yapıp satışa sunduğunda canlı hayvan satmaktan daha fazla gelir elde etmiş olacak. Hatta etini işleyerek sucuk, salam gibi ürünlere dönüştürdüğünde daha fazla kar elde etmiş olacak, dolayısıyla Şanlıurfa'daki emek, yetiştiriciliğin tamamı Şanlıurfa'da kalmış oluyor. Bu entegre tesis mantığı son derece önemli,"

"Şanlıurfa Tarıma Besi OSB'de hibe destekleriyle çiftlikler kuruluyor"

Tarım ve Orman Bakanlığının besi OSB'lere özel önem verdiğini, Şanlıurfa'daki çalışmaların da yakından takip edildiğini belirten Yetim, Şanlıurfa Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak 250 işletmeye destek verdiklerini kaydetti.

Yetim, şöyle devam etti:

"IPARD 1 ve IPARD 2 kapsamında desteklediğimiz bu tesisler, 690 milyon lira yatırım bedelli ve TKDK da buraya 424 milyon lira hibe vereceği bir proje portföyü oluşturdu. Yani 532 çiftlik projesinden oluşacak Şanlıurfa Besi OSB'de biz TKDK olarak 248 çiftliği destekliyoruz, burada kurulan et işleme ve kesimhane ile birlikte yatırımcılara 424 milyon lira hibe desteği vereceğiz. Besi OSB'nin kurulması Şanlıurfa için çok önemli, Türkiye'deki kırmızı et üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu burada üretilecek kapasiteye sahip olduğunu ön görüyoruz. Yine bu bölgede kesimhane ve et işleme tesislerini de destekliyoruz. İstiyoruz ki bu bölgede yetiştirilen hayvanlar, yerinde ete, sucuğa, salama ve benzeri ürünlere dönüştürülsün katma değerli ürünler üretilsin. diye konuştu.

TKDK'nın şubat ayında yeni yatırımlara yönelik çağrıya çıkacağını kaydeden Yetim, bir çok alanda hibe desteği saylayacakları çağrıya tüm girişimcilerin başvuru yapmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

-"Bizim gibi girişimciler için TKDK destekleri bulunmaz bir nimet"

TKDK'dan aldığı destekle pamuk çiğidinden yağ ve hayvan yemi üretim tesisi kuran Salih Bülbül de aldığı desteğin tesisi kurması için çok önemli olduğunu söyledi.

TKDK'nın hibe desteğinin yatırım, istihdam yapmak isteyen herkese büyük avantajlar sağladığını vurgulayan Bülbül, "Hiç bir baba, 'oğlum gel ben sana 500 bin lira vereyim git bir iş yeri kur, iş yap' demez ama TKDK çağrı açıyor, 'gelin sanayiciyseniz, yatırım yapmak istiyorsanız size destek vereyim' diyor. Ben şu anda bu tesisimi 10 milyon lira ile ayağa kaldırdım. Bunun yüzde 55'ini TKDK karşıladı. Yani TKDK belirli şartlarda birbirinden değerli tesisler, yatırımlar kurulmasına vesile oluyor. Bizim gibi girişimciler için TKDK destekleri bulunmaz bir nimet." dedi.