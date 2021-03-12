Şanlıurfa'da İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da okullarda İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü etkinliği yapıldı.
Merkez Haliliye ilçesindeki Ahmet Yesevi İlkokulu'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak bahçede düzenlenen etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Etkinlikte, öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatı okundu.
İstiklal Marşı'nı da okuyan öğrenciler, Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılan şiirleri seslendirdi.
Kentteki diğer okullarda da benzer etkinlikler gerçekleştirildi.
Kaynak: AA
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