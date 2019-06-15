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Şanlıurfa'da işyerinde çıkan yangın korkuttu

43 dakika önce

Şanlıurfa'da medikal ürünler satıldığı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Şanlıurfa'da işyerinde çıkan yangın korkuttu, System.String[]
Şanlıurfa'da medikal ürünler satıldığı işyerinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, yangın, Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesinde meydana geldi. Medikal ürünlerin satıldığı işyerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye erleri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürdü. Yangın sonrası iş yeri kullanılamaz hale gelirken yükselen dumanlar mahalleyi kapladı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 07:30 Kaynak: İHA
Haliliye, İtfaiye, Şanlıurfa, 3. Sayfa
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