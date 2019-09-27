Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İtfaiye Haftası etkinliği
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da İtfaiye Haftası etkinliği

31 dakika önce

Şanlıurfa'da İtfaiye Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa'da İtfaiye Haftası etkinliği, System.String[]

Şanlıurfa'da İtfaiye Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler kapsamında itfaiye araçlarıyla kent merkezinde konvoy gerçekleştirildi.

İtfaiye çalışanlarını ziyaret ederek bir süre görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kutsal bir görev üstlenen tüm personele teşekkür etti.

Şanlıurfa'daki itfaiyeyi daha da güçlendirmek ve ileri noktalara götürme hedeflerinin olduğunu ifade eden Beyazgül, tüm itfaiyecilerin haftasını kutladı.

Şanlıurfa, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 03:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da bir binanın çatısında çıkan yangın vatandaşları korkuttu
Şişli Fulya Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4. katında bulunan balkon. meydana gelen artçı depremler... Şişli'de 5 katlı bir binanın 4'üncü katında bulunan balkon çöktü İbb binasında hareketlilik (1)

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2019 16:13:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İtfaiye Haftası etkinliği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]