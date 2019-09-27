Şanlıurfa'da İtfaiye Haftası etkinliği

Şanlıurfa'da İtfaiye Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlikler kapsamında itfaiye araçlarıyla kent merkezinde konvoy gerçekleştirildi.

İtfaiye çalışanlarını ziyaret ederek bir süre görüşen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, kutsal bir görev üstlenen tüm personele teşekkür etti.

Şanlıurfa'daki itfaiyeyi daha da güçlendirmek ve ileri noktalara götürme hedeflerinin olduğunu ifade eden Beyazgül, tüm itfaiyecilerin haftasını kutladı.