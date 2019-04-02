Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İyi Parti'den İstifa

Şanlıurfa'da İyi Parti'den İstifa

2 saat önce

Şanlıurfa'da, İYİ Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Halil Kosovalı, partisinden istifa etti.

Şanlıurfa'da İyi Parti'den İstifa, System.String[]
Şanlıurfa'da, İYİ Parti Eyyübiye İlçe Başkanı Halil Kosovalı, partisinden istifa etti.

Kosovalı, yaptığı yazılı açıklamada, büyük bir umut ve siyasi hareket beklentisiyle İYİ Parti için fedakarlıkta bulunduğunu belirtti.

İYİ Parti'nin toplumu birleştirmek, eşitlik ve demokrasi kavramlarına bağlılıktan uzaklaştığını ifade eden Kosovalı, görüş ayrılığı nedeniyle istifa kararı aldığını vurguladı.

Kosovalı, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini belirterek, "Oluşturulan il parti yönetimi büyük hata yaptı. Tanınmamış isimler ve illerin tasvip etmediği kişilerle yol yürünmeye çalışılıyor. Yola çıkanlar yerine, yolda karşılaşılanlar listelere konmak suretiyle yerel seçimde büyük yanlışlar yapıldı. Bir önceki genel seçime göre partimizin ildeki oyu neredeyse yarı yarıya düştü. Yani partimiz kaybetti. Geleceğimizin teminat altına alınmaya çalışıldığı bu dönemde, biz siyasiler üzerimize düşeni yapıp toplumu aydınlatmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:11 Kaynak: AA

Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rusya Federasyonu Komünist Partisi'nden Fatih Mehmet Maçoğlu'na Tebrik! Ankarada'ki Gar Patlamasında Kızını Kaybeden Hatice Çevik, HDP'den Başkan Seçildi Başkan Seçilen Recep Çebi ile Telefon Numaraları Benzeyen Oyuncu Cem Davran'ın Telefonu Susmadı Komünist Başkan Maçoğlu, "Benim İçin Önemliydi" Deyip İlk Ziyaretini Otizmli Bireylere Yaptı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.4.2019 17:19:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da İyi Parti'den İstifa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]