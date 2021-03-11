Şanlıurfa'da İYİ Parti konvoyunda trafik kazası: 4 yaralı - Son Dakika

Kazada İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Salim Ensarioğlu'nun şoförünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kentte çeşitli temaslarda bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener , il merkezindeki programının ardından konvoyla Viranşehir ilçesine hareket etti.

Şanlıurfa 'da İYİ Parti konvoyunda meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sosyal medyadan "Baba candır" paylaşımı yapan genç, baba katili oldu

Fenerbahçe'de Caner Erkin affedildi ve antrenmanlara başladı

Dün toprağa verdiğimiz Rasim Öztekin'in ölümüne neden olan hastalığı yıllar önce sinyal vermiş

Taksi ilerlemiyor diyerek hem şoförü hem de yanındaki kadını dövdü