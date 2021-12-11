ŞANLIURFA - İzinsiz kazı yapan 3 şüpheli suçüstü yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde izinsiz kazı yapan 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, ilçe kırsalında izinsiz kazı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan 3 şüpheli, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Kazı yapılan alanın, Roma dönemindeki zengin, soylu ve ekonomik durumu iyi olan 3 kişiye ait 15 metrekare çapındaki kaya mezar odası olduğu belirlendi.

Alan, jandarma ekiplerince koruma altına alındı. Bölgede, kazıda kullanılan çok sayıda alet ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için jandarma merkezine götürüldü.