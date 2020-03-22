Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli yakalandı

12 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde dün Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklarda lastik yakarak yol kapatıp, izinsiz gösteride bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.

Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheliyi gözaltına alan ekipler, şüphelileri emniyete götürdü.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şanlıurfa, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:46 Kaynak: AA

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