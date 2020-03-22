Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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Şanlıurfa'da izinsiz Nevruz gösterilerinde 8 şüpheli gözaltına alındı
6 saat önce
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, Nevruz bahanesiyle sokaklarda lastik yakarak yol kapattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Yıldırım Mahallesi'nde dün Nevruz kutlamalarını bahane ederek sokaklarda lastik yakarak yol kapatıp, izinsiz gösteride bulunan 8 şüpheliyi yakaladı.
Aralarında 18 yaşından küçüklerin de bulunduğu 8 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 08:36 Kaynak: AA
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