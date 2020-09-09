Şanlıurfa'da izolasyon denetimleri sürüyor - Son Dakika

- Şanlıurfa'da izolasyon denetimleri sürüyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirlerin en üst seviyede uygulanması, kontrollü sosyal hayat sürecinde vatandaşların alınan tedbirlere uymalarının sağlanması amacıyla devam eden denetimler, kaymakamlıklar bünyesindeki ilçe salgın denetim merkezleri vasıtasıyla sürdürülüyor.

Haliliye Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan ve İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışan İlçe Salgın Denetim Merkezi, korona virüs pozitif tanısı nedeniyle evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşların kimlik bilgileri ve adreslerini, günlük olarak denetim ekiplerine bildirerek izolasyonun sağlıklı yürütülmesini sağlıyor.

Kamu kuruluşlarından görevlendirilen personelin yanında mahalle muhtarlarının da katıldığı izolasyon takiplerinde, tek tek evlerinde ziyaret edilen vatandaşlara, izolasyon süreleri tamamlanana kadar dışarıya çıkmamaları, evlerine kimseyi kabul etmemeleri, rahatsızlanmaları halinde kendilerine verilen telefon numaralarını aramaları gerektiği hatırlatılıyor. Evde izolasyon tedbirine tabi tutulan vatandaşlarla görüşen mahalle muhtarları da, mahalle sakinlerinin her türlü ihtiyaçlarını gidermek için sürekli irtibat halinde bulunuyor.

İzolasyon denetimlerinde, ikametgah adreslerinde bulunmayan vatandaşlara İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanıyor.