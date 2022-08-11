Hedefinde İstanbul vardı! Karayılan bu kez zehrini akıtamadı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser satmak istediği bilgisine ulaşılan ve ismi açıklanmayan şüphelinin Birecik ilçesindeki adresine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda; Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 sikke, 15 obje ile Orta Çağ dönemine ait olduğu belirtilen 'sihir kitabı' ele geçirildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gözaltına alnıan şüpheli ise sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şanlıurfa'daki 'tarihi eser' operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

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