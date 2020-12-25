Şanlıurfa'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Şanlıurfa'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

25.12.2020 11:11
Şanlıurfa'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi, System.String[]

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, "Trafik Dedektifi Projesi" kapsamında EBA/Zoom uygulaması üzerinden öğrencilere ulaştı. Ağırlıklı olarak kırsalda yaşayan öğrencelere verilen eğitimde, çocuklara trafik kuralları anlatılarak, soruları yanıtlandı.

Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Üstçavuş Serra İpek Küçükavşar, daha önce yüz yüze verilen eğitimlerin devam eden pandemi süreci uzaktan olarak gerçekleştirildiğini belirterek, "Okullarda uzaktan eğitime geçilmesi ve pandemi koşulları nedeniyle hayata geçirilmiş uygulamaya Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordine kurularak ilköğretim okulu öğrencilerine çeşitli uygulamalar üzerinden eğitim vermeye devam etmekteyiz. Projeyle 3-17 yaş grubunda yer alan çocukların bizler tarafından verilen eğitimler sonrasında her gün trafiğin içinde yer alan anne, baba ve aile bireylerinin trafik kazalarıyla ilgili farkındalıklarının yükseltilmesi yarının bireylerini şimdiden yetiştirmek ve onların yetiştireceği nesillere alt yapı oluşturulması trafik kurallarının herkes için var olduğu bilincinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir. Bu kapsamda doğrudan hedef kitlemiz bu yaş grubunda yer alan çocuklar iken dolaylı hedef kitlemiz bu çocukların aileleri, yakınları ve diğer öğrencilerdir." dedi.

Eğitimde trafikte dikkat edilmesi gereken konuları anlattığını dile getiren Küçükavşar, tüm sürücü ve yayalardan trafik kurallarına uymalarını istedi.

Uzaktan verilen eğitime katılan öğrencilerden Ravza Nur Sarı ise trafik dersine katıldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Bilmediğim birçok levhayı ve kuralı öğrendim. Bizim için çok faydalı oldu ve devam etmesini de isterim. Komutanımıza bilmediğim konularda soru sorma imkanım da oldu. Sorularımıza cevap verdi, kendisine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Siverek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Korona diye hastaneye kaldırılan genç kızın hamile olduğu ortaya çıktı! 3 yıl boyunca istismara uğramış 17 yaşındaki genç, dedesinin tabancasıyla intihar etti Yurt dışından para karşılığı Faslı gelin getirten yaşlı adamın başı dertte! Aracı 11 bin TL daha istiyor Nihat Hatipoğlu, "Özdil ve Akman'ın cenazesini camiye sokmayalım" diyen Ebubekir Sifil'i eleştirdi Survivor 2021'in yayın günü belli oldu Sokak ortasında bıçaklı kavgaya karışan şüphelilerden pes dedirten savunma: Kendi kendilerini bıçakladılar Vale hizmetlerinde 1 Temmuz 2021'den sonra yeni dönem başlıyor: Artık zorunlu olmayacak Maske takmak, soğuk havalarda yüz felci riskini azaltıyor
Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor Çiftçi ve yetiştiricilere yapılacak 890 milyon liralık destek ödemeleri bugün başlıyor         
10:48
Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi Yayıncı kuruluş, Larin'in golünü spikerin sesini kısarak yayına verdi         
10:43
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 459 lira sınırında         
10:31
Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti Güney Koreli otomotiv devi SsangYong iflas etti         
10:08
Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı Son Dakika! Yüz yüze sınavlar ertelendi, karne notu için sınavlar sömestr tatili sonrasına bırakıldı         
09:59
Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi         
09:42
Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek?         
09:14
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu         
07:27
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz         
22:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 11:20:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da jandarma, öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei