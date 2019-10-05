Şanlıurfa'da jandarma otobüsü kaza yaptı: 16 asker yaralı
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Şanlıurfa'da jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 asker yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 06:23 Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 16 asker yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da bir köydeki kavgaya müdahale etmek için yola çıkan jandarmaları taşıyan otobüsle bir tırın çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 16 asker yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve sağlık ekibi sevk edildi. - ŞANLIURFA
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