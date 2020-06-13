Şanlıurfa'da jandarma personeli ile bir vatandaş silahlı saldırıda yaralandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde keşif yapan gruba düzenlenen silahlı saldırıda bir jandarma personeli ile bir vatandaş yaralandı, olaya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.



Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Eyyübiye ilçesine bağlı Payamlı Mahallesinde meydana gelen olay hakkında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, Eyyübiye Kaymakamlığı keşif heyetinin Payamlı Mahallesi Hacıali Sokak'ta keşif yaptığı sırada, H.G.'ye ait olduğu iddia edilen inşaat halindeki evden açılan ateş sonucu bir jandarma personeli ile ihbarcı C.G.'nin yaralandığı belirtildi.



Olayla ilgili olarak başsavcılıkça soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamanın devamında, "Soruşturma kapsamında pompalı tüfekle ateş ettiği iddia edilen S.G. ve babası H.G.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmış, şüpheliler ifadelerinin alınmasının ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır" denildi. - ŞANLIURFA