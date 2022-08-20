Şanlıurfa'da silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Şanlıurfa'da silah ve mühimmatı ele geçirildi

20.08.2022 11:30
Şanlıurfa'da silah ve mühimmatı ele geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 tabanca, 3 av tüfeği ile mermiler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 tabanca, 3 av tüfeği ile mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ilçe kırsalında belirledikleri 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dedektör köpek yardımıyla ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 şarjör ile 250 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

YORUMLAR
500
Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti Bu ne cesaret! Erzurum'da ayı ile güreşti Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:44 Şahmaran dizi setinde skandal! Marmarisliler jandarmaya haber verdi
09:57 Fatih'te çırılçıplak sokaklarda gezen kadın mahalleliyi çıldırttı: Hemen hemen her gün soyunuyor
09:32 Özel üniversitelere zam sınırı gelecek mi? Mahkemeden emsal karar
09:27 Finlandiya Başbakanı Marin, ülkeyi karıştıran kasedi sonrası adım attı
09:27 Kalbi olan izlemesin! Geri manevra yapan trafİk canavarı engelli adamı ezip kayıplara karıştı
09:03 Ticaret Bakanlığı'ndan yeni karar! Berber, kuaför ve güzellik salonları haftada bir gün kapalı olacak
08:36 Hande Yener, YouTube'da dinlenme sayısı çok görünen ancak konser veremeyen meslektaşlarıyla dalga geçti
08:33 Askere gidenlerin yürek dağlayan kazası! Ölü ve yaralılar var
08:18 Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki
07:23 Kokusunu alan ayı aracın camlarını kırarak içindeki erzağı yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2022 11:31:47. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement