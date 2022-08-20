Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaköprü ilçe kırsalında belirledikleri 3 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda dedektör köpek yardımıyla ev ve eklentilerinde yapılan aramada 1 adet uzun namlulu silah, 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 2 şarjör ile 250 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa 'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 1 adet uzun namlulu silah, 2 tabanca, 3 av tüfeği ile mermiler ele geçirildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şanlıurfa'da silah ve mühimmatı ele geçirildi - Son Dakika

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