Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile büyü ve sihir kitabı ele geçirildi - Son Dakika
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Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile büyü ve sihir kitabı ele geçirildi

11.08.2022 13:13

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 550 adet sikke, 15 adet çeşitli obje ile ortaçağ dönemin ait büyü ve sihir kitabı ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait 550 adet sikke, 15 adet çeşitli obje ile ortaçağ dönemin ait büyü ve sihir kitabı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Birecik ilçesinde elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri arayışında olan bir şahsın bilgisini elde etti. Şahsı takibe alan ekipler, operasyon düzenledi. Gözaltına alınan şahıs jandarma karakoluna götürülürken ev ve eklentilerinde yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 550 adet sikke, 15 adet çeşitli tarihi obje ile 1 adet ortaçağ dönemine ait büyü ve sihir kitabı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

(Şinasi İnan/İHA)

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Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Jandarma, Roma, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile büyü ve sihir kitabı ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Roma ve Bizans dönemine ait sikkeler ile büyü ve sihir kitabı ele geçirildi - Son Dakika
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