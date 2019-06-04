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Şanlıurfa'da jandarmadan şeker ikramı

40 dakika önce

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara şeker ikram etti.

Şanlıurfa'da jandarmadan şeker ikramı, System.String[]
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, yol kontrolünde sürücü ve yolculara şeker ikram etti.
Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Kısas Mahallesi yolunda Ramazan Bayramı dolayısıyla yol uygulaması yaptı.
Durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların bayramını kutlayan ekipler, şeker ve kolonya ikramında bulundu.
Ekipler, İçişleri Bakanlığınca uygulamaya konulan "Bu yolda hep birlikteyiz" ve "Dikkat sizden notlar bizden" projeleri kapsamında sürücülere broşürler vererek uyarılarda bulundu.
Ekiplerin bayram tatili boyunca trafik kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 03:12 Kaynak: AA
Haliliye, Jandarma, Şanlıurfa, Güncel
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