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Şanlıurfa'da JASAT ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika

Şanlıurfa'da JASAT ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı

12.02.2022 13:05
Şanlıurfa'da JASAT ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 400 metre bakır kablo ve dalgıç pompa çalmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 400 metre bakır kablo ve dalgıç pompa çalmak isteyen 2 kişi suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ilçede artan kablo hırsızlıklarıyla ilgili çalışma başlattı.

Cezaevinden yeni tahliye olan A.K'yi takibe alan ekipler, şüpheliyi Şanlıurfa- Gaziantep otoyolunda bulunan dinlenme tesisinden 400 metre bakır kablo ve dalgıç pompayı çalmaya çalışırken tespit etti.

JASAT ekipleri, olay yerinden kaçmaya çalışan A.K. ile M.Ç'yi yakaladı.

Çeşitli suçlardan sabıkaları olduğu belirlenen şüpheliler, işlemleri için jandarmaya götürüldü.

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İl Jandarma Komutanlığı, Şanlıurfa, JASAT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da JASAT ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da JASAT ekipleri hırsızları suçüstü yakaladı - Son Dakika
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