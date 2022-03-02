Şanlıurfa'da "joker" operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da "joker" operasyonunda 3 kişi tutuklandı

02.03.2022 16:01
Şanlıurfa'da "joker" operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde para karşılığı SRC belgesi sınavında başkalarının yerine sınava giren ve usulsüzlük yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde para karşılığı SRC belgesi sınavında başkalarının yerine sınava giren ve usulsüzlük yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliğince, Akçakale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, SRC sınavlarında yapılan usulsüzlüklerle mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, sınava girmesi gereken asil adayların yerine joker olarak tabir edilen 6 kişinin sınava girdiği tespit edildi.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, konuyla bağlantıları olduğu tespit edilen ve aralarında sürücü kursu sahibi ile kurs çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, sahte kimlik belgeleri ile sınava giriş belgeleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında 6 kişiye de adli işlem gerçekleştirildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Şanlıurfa, Hisarcık, Akçakale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da 'joker' operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da "joker" operasyonunda 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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