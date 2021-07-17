ŞANLIURFA'da, kamu kuruşlarına ait elektrik kablolarını çalmak için kesen F.Y., polis ekiplerince suçüstü yakalanınca gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde, Hızmalı Mahallesi'nde meydana geldi. F.Y., kamu kurumlara ait elektrik bağlantı kablolarını kestiği sırada, devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Hırsızlık şüphelisini suçüstü yakalayan ekipler, gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA'DA KABLO HIRSIZINA SUÇÜSTÜ - Son Dakika