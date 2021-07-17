ŞANLIURFA'DA KABLO HIRSIZINA SUÇÜSTÜ - Son Dakika

ŞANLIURFA'DA KABLO HIRSIZINA SUÇÜSTÜ

ŞANLIURFA'da, kamu kuruşlarına ait elektrik kablolarını çalmak için kesen F.Y., polis ekiplerince suçüstü yakalanınca gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, kamu kuruşlarına ait elektrik kablolarını çalmak için kesen F.Y., polis ekiplerince suçüstü yakalanınca gözaltına alındı. Olay, öğle saatlerinde, Hızmalı Mahallesi'nde meydana geldi. F.Y., kamu kurumlara ait elektrik bağlantı kablolarını kestiği sırada, devriye gezen polis ekipleri tarafından fark edildi. Hırsızlık şüphelisini suçüstü yakalayan ekipler, gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü.

Son Dakika

Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı

Koronavirüs 40 yıllık yasağı bitirdi! Suudi Arabistan'dan mağalar namaz vakitlerinde açık kalmasına izin verdi

Kız arkadaş kurbanı olmuştu! Eski sevgilisinin göğsünden bıçakladığı Halim yaşama tutunamadı

Aşı olmayanlar için uygulanacak kısıtlamaları madde madde sıraladı! Fatih Altaylı'dan tartışma yaratacak öneri

Reklam yüzü olma hayali yüzünden etti! Güzellik merkezi mağduru genç kız aynalara küstü

Çöp atmak için ayrıldığı evinden tabutu çıktı! İhmal bu kez 18 yaşındaki genç kızı hayattan kopardı

Eski eşinin kız kardeşiyle görüntülendi! Görüntü alan muhabirleri uyardı: Yanlış anlaşılma olmasın

Çavuşoğlu ile Faisal bin Ferhan görüşmesinde bayrak krizi! Türk bayrağı daha küçük boyutta kullanıldı