ŞANLIURFA - Kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Şüphelilerin daha önce diğer ilçelerdeki 19 olayla bağlantılı oldukları belirlendi.

JASAT'ın bölgedeki bir aylık çalışmasının ardından tespit edilen 3 şüpheli çaldıkları kablolarla suçüstü yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timi ( JASAT ), ilçenin kırsal bölgelerindeki bazı çiftçilere ait trafo ve kuyulara ait kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde trafo ve kuyulardan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

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