ŞANLIURFA - Kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

ŞANLIURFA - Kablo hırsızlığı iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
13.03.2021 23:23
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafo ve kuyulardan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trafo ve kuyulardan kablo çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), ilçenin kırsal bölgelerindeki bazı çiftçilere ait trafo ve kuyulara ait kabloların çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
JASAT'ın bölgedeki bir aylık çalışmasının ardından tespit edilen 3 şüpheli çaldıkları kablolarla suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin daha önce diğer ilçelerdeki 19 olayla bağlantılı oldukları belirlendi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
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