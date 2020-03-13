Şanlıurfa'da kaçak avcılara suçüstü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kaçak avcılara suçüstü - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak avcılara suçüstü

7 saat önce

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçak avcılara suçüstü, System.String[]

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bir otomobilde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Halfeti ilçesinde yol kontrolü yaptıkları sırada bir aracı durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik ele geçirdi.


Kınalı keklikler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken keklikleri avladığı belirlenen şahıs hakkında ise işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, Halfeti, Kınalı, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:38 Kaynak: İHA
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