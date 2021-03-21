ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika

Hayvanları koruma altına alan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi.

Şanlıurfa 'da kaçak avcılar tarafından vurulan 3 kızıl şahin tedavi edildi.

Yılda iki kez gerçekleşen ışık hadisesine tanıklık etmek için saatlerce nöbet tuttular! Bu kez beklenen olmadı