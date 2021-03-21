Şanlıurfa'da kaçak avcılar tarafından vurulan 3 kızıl şahin tedavi edildi.
Vatandaşlar, kentin kırsal bölgelerinde kaçak avcılar tarafından vurulduğu belirlenen yaralı 3 kızıl şahin buldu.
Hayvanları koruma altına alan vatandaşlar, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bildirdi.
Şahinlerin, tedavilerinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı kaydedildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › ŞANLIURFA - Kaçak avcıların vurduğu 3 kızıl şahin tedavi altına alındı - Son Dakika