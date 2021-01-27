Şanlıurfa'da kaçak avcıların vurduğu leylek ve angut kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak avcıların vurduğu leylek ve angut kuşu tedavi altına alındı

27.01.2021 09:49
Şanlıurfa'da kaçak avcıların vurduğu leylek ve angut kuşu tedavi altına alındı, System.String[]

Şanlıurfa'da kaçak avcıların yaraladığı leylek ile angut kuşu tedavi altına alındı.

Şanlıurfa'da kaçak avcıların yaraladığı leylek ile angut kuşu tedavi altına alındı.

Kentin kırsal bölgelerinde avcılar tarafından vurulmuş leylek ve angut kuşunu bulan vatandaşlar, durumu Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Müdürlük görevlilerince koruma altına alınan hayvanlar, tedavi için Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine gönderildi.

Yaralı kuşların tedavinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.

Milli Parklar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçak avcıların vurduğu leylek ve angut kuşu tedavi altına alındı - Son Dakika


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