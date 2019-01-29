Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da Kaçak Avcılıkla Mücadele

Şanlıurfa'da Kaçak Avcılıkla Mücadele

38 dakika önce

Şanlıurfa'da geçen yıl kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 164 kişiye 369 bin 313 lira ceza uygulandı.

Şanlıurfa'da Kaçak Avcılıkla Mücadele, System.String[]
Şanlıurfa'da geçen yıl kaçak avcılık yaptığı tespit edilen 164 kişiye 369 bin 313 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 2018 yılında Av Koruma ve Kontrol ekiplerince yapılan denetimlerde, takozsuz ve avcılık belgeleri olmadan av yaptıkları tespit edilen 164 kişiye 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten işlem uygulandı.

Şahıslara idari ve tazminat olmak üzere toplam 369 bin 313 lira para cezası verildi.

Av Koruma ve Kontrol görevlileri, 2 ekip ve araçla çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Öte yandan aynı yıl içerisinde Gölpınar Yaban Hayatı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine 384 yaralı hayvan getirilirken, bu hayvanlardan tedavisi tamamlanan 267 tanesi tekrar doğaya bırakıldı. Diğer hayvanlarsa tedavilerinin ardından doğaya salınacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 04:06 Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar, Şanlıurfa, Güncel
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