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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı

27.12.2021 22:38
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 10 kişi hakkında işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsal bölgelerde yapılan kontrollerde, 10 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekiplerce kaçak avlanan kişilerin yanında kaçak avlanmış 1 yaban tavşanı, 1 kınalı keklik ve 1 av tüfeği ele geçirildi.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaçak avlanan 10 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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