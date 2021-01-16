Şanlıurfa'da kaçak avlanan 2 kişi yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanırken yakalanan 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin güvenlik güçleriyle Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide gerçekleştirdiği kontrollerde 2 kişinin kaçak avlandığı tespit edildi.
Ekiplerce bir ruhsatsız av tüfeği ile kaçak avlanan 29 kuş ele geçirildi.
Kaçak avlananlar hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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