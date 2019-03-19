Şanlıurfa'da Kaçak Avlanan 28 Kınalı Keklik Doğaya Bırakıldı
24 dakika önce
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 28 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Şanlıurfa
'da kaçak avlandığı belirlenen 28 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
(DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir adreste keklik satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Emniyet güçleriyle birlikte söz konusu adrese giden ekipler, kafes içerisinde kaçak avlandığı belirlenen 28 kınalı keklik bulunduğunu tespit etti.
Yasa dışı keklik satışı yaptığı belirlenen 8 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Keklikler ekiplerce doğaya bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 06:45 Kaynak: AA
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