Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 3 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince Siverek ilçesinin kırsal bölgelerde yaptığı kontrollerde, 3 kişinin tazı ile kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kaçak avlanan kişilerin yanında avlandıkları 2 yaban tavşanı ele geçirildi.
Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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