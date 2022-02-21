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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı

21.02.2022 12:46
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı

Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 16 bin 944 lira idari para cezası verildi.

Şanlıurfa'da kaçak avlandıkları tespit edilen 3 kişiye 16 bin 944 lira idari para cezası verildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarda gerçekleştirilen kontrollerde kaçak avcılık yaptıkları belirlenen 3 kişi yakalandı.

Kaçak avlanan kişilere toplam 16 bin 944 lira ceza uygulandı.

Avlanan kınalı keklikler ile kafeslere el konuldu.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Para Cezası, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaçak avlanan 3 kişiye 16 bin 944 lira ceza uygulandı - Son Dakika
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