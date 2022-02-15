Üye Girişi
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

15.02.2022 09:01
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 5 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarında 1 haftada gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 5 kişi yakalandı.

Kaçak avlanan kişiler hakkında yasal işlem yapıldı, 6 kınalı keklik ile 2 bıldırcın ve av tüfeği ele geçirildi.

Keklikler ve bıldırcınlar, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

YORUMLAR
500

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
08:48 Skandal: Belçika'da 4 kadını öldüren katil, Türkiye'ye iade edildikten 3 yıl sonra serbest kaldı!
08:35 Rusya - Ukrayna geriliminde bu tarih çok önemli! İşgale Çin Olimpiyatları engeli
08:34 Cip küçükbaş havyan sürüsüne daldı! 58 hayvanın ölümüne sebep oldu
08:27 100 milyonluk Sadrazam mirasının kime gideceğini mitokondri bağı çözecek!
08:26 Kafalar grubunu üyesi Atakan Özyurt evlendi! Sosyal medyada beğeni butonu çöktü
08:12 Meteoroloji paylaştı! Yer yer sağanak yağış bekleniyor! İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu
08:10 Üç KDV indirimi daha yolda: Eğitim, sağlık ve konutta da indirim planlanıyor
08:00 Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? 15 Şubat Salı altın kuru
07:58 Burak Sergen, Sadakatsiz'den ayrılıyor! Dizinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı
07:54 3 çocuğunun annesini ormanda infaz etti! Sonra aynı av tüfeğiyle kendine sıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 09:07:22. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaçak avlanan 5 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement