Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı

28.02.2022 11:53
Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsaldaki farklı noktalarında 1 haftada gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi yakalandı.

10 kınalı keklik, 5 kum kekliği ve av tüfeğiyle yakalanan söz konusu kişiler hakkında işlem yapıldı.

Keklikler, Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Milli Parklar, Şanlıurfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı - Son Dakika
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