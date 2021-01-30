Şanlıurfa'da kaçak avlanan 7 kişi yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Akçakale ile Halfeti ilçelerinde kaçak avlanan 7 kişi hakkında işlem yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik güçleriyle Akçakale ile Halfeti'nin kırsal bölgelerinde yaptığı kontrollerde, 7 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Kaçak avlanan 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Çalışmalarda, avlanan kişilerin yanında 3 ruhsatsız av tüfeği ile 4 kınalı keklik bulundu.