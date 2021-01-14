Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında idari işlem yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, kaçak avlanan bir kişi hakkında idari işlem yapıldı, 1 av tüfeği ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik güçleriyle birlikte Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesine ait arazide yaptığı kontrollerde 1 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.

Ekipler, yaptığı incelemede, ruhsatsız av tüfeği ile 18 tarla kuşu, 5 sığırcık ve 2 tahtalı kuşu ele geçirdi.

Kuşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.