Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 1 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince ilçenin kırsal bölgelerinde yapılan kontrollerde, 1 kişinin kaçak avcılık yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce kaçak avlanan kişinin yanında kaçak avlanmış 24 tarla kuşu ile 1 ördek ve av tüfeği ele geçirildi.
Kaçak avlanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
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