Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi yakalandı - Son Dakika

Şahsın üzerindeki av tüfeği ve avlanmış 5 hayvana ise el konuldu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, kırsalda yaptıkları kontroller sırasında TİGEM Ceylanpınar İşletmesi arazisinde kaçak avlanan bir kişiyi yakaladı.

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