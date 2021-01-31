Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi yakalandı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi yakalandı

31.01.2021 15:05
Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi yakalandı, System.String[]

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan kişi yakalandı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kaçak avlanan kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipler, kırsalda yaptıkları kontroller sırasında TİGEM Ceylanpınar İşletmesi arazisinde kaçak avlanan bir kişiyi yakaladı.

Durumun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Müdürlüğü ekiplerine bildirilmesi üzerine şahsa idari para cezası uygulandı.

Şahsın üzerindeki av tüfeği ve avlanmış 5 hayvana ise el konuldu.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Jandarma, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişi yakalandı - Son Dakika


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