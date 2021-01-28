Şanlıurfa'da kaçak avlandığı belirlenen 2 keklik doğaya bırakıldı - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kaçak avlandığı belirlenen 2 kınalı keklik doğaya bırakıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı kontrollerde bir araçta kafes içerisinde 2 kınalı keklik buldu.
Keklikleri muhafazaya altına alan ekipler, durum Doğu Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.
Keklikleri teslim alan ekipler, yaptığı kontrollerin ardından hayvanları doğaya bıraktı.
Kaynak: AA
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