Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suçüstü yakalanan kaçak balık avcısı 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ilçesine bağlı Beyçeri Mahallesindeki gölette balık avlayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Ruhsatsız ve kaçak balık avı yapan 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi. Balık avında kullanılan malzemelere de el konuldu. - ŞANLIURFA