Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza - Son Dakika
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Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza

20.04.2022 16:35
Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suçüstü yakalanan kaçak balık avcısı 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suçüstü yakalanan kaçak balık avcısı 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ilçesine bağlı Beyçeri Mahallesindeki gölette balık avlayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Ruhsatsız ve kaçak balık avı yapan 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi. Balık avında kullanılan malzemelere de el konuldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza

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Para Cezası, Türk Lirası, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza - Son Dakika
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