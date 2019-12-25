Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi

6 saat önce

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçak cep telefonları ile sigara ele geçirildi, System.String[]

Şanlıurfa'da polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada 40 adet gümrük kaçağı telefon ile 150 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Şanlıurfa'da polis, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, Şanlıurfa - Mardin kara yolunun Osmanbey Kampüsü bağlantı noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araç içerisinde yapılan aramada, 40 adet kaçak cep telefonu ve 150 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:32 Kaynak: İHA
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