Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi

6 saat önce

Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yaptığı tespit edilen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi, System.String[]

Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yaptığı tespit edilen iş yeri zabıta ekiplerince mühürlendi.

Eyyübiye Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Türkmeydanı Mahallesi Meşarkiye Caddesi'nde bir iş yerinin önünde hijyen koşullarına uyulmadan kaçak ve izinsiz deve kesimi yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Harekete geçen Eyyübiye Belediyesi ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin iş yeri hakkında işlem başlattığı aktarılan açıklamada, "Zabıta Müdürlüğümüz söz konusu iş yerine cezai müeyyide uygulayarak iş yerini mühürleyip faaliyetten men etmiştir. Yine Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Çevre Zabıta ekipleri de aynı iş yerine cezai işlem uygulamıştır." ifadesine yer verildi.

Şanlıurfa, Eyyübiye, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:08 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokak ortasında deveye yapılan işkence cezasız kalmadı
ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı Dolmabahçe'de 3 saat süren güvenlik zirvesi yapıldı

Son Dakika Haberleri
22:38 Muğla merkezli 7 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon - Son Dakika
22:38 Boşandığı eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Son Dakika
22:37 Eski eşinin birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Son Dakika
22:32 Libya'nın başkentinde Türkiye'nin tezkere kararı kutlandı - Son Dakika
22:30 Burdur'da, Afganlar arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
20:48 ABD, Orta Doğu'ya 3 bin 500 asker daha gönderdi - Son Dakika
20:42 Son dakika: Dışişleri'nden Irak'a seyahat uyarısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2020 22:40:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Şanlıurfa'da kaçak deve kesimi yapan iş yeri mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]