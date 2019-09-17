Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Şanlıurfa'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı

31 dakika önce

ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 litre kaçak içki, 1785 cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
ŞANLIURFA'da, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 105 litre kaçak içki, 1785 cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kırsal mahallelerde, aynı kişiye ait 3 ayrı iş yeri ve depoda kaçak içki ve sigara satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda yaptığı aramada 105 litre kaçak içki, bin 785 cinsel uyarıcı hap ve 596 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi. İçki ve sigaralara el koyan ekipler, 3 kişiyi gözaltına alarak İl Jandarma Komutanlığı'na götürdü.


Jandarma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 04:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Trabzonspor'dan TFF'ye sert tepki: Operasyon çekiliyor
Galatasaray'ın Club Brugge kadrosu açıklandı! Çocuk hackerlara operasyon kamerada İki milyonluk vurgun yapan çocuk hackerlara operasyon anı saniye saniye kaydedildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 16:58:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Şanlıurfa'da kaçak içki ve sigara operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]