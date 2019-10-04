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Şanlıurfa'da kaçak kazı operasyonu

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçak kazı operasyonu, System.String[]

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait mozaikler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir evin bahçesinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Belirlenen adrese giden ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Ekipler, kaçak kazıda ortaya çıkarılmış üzerinde hayvan figürü ve Roma yazısı olan mozaikleri ele geçirdi. Yapılan ilk incelemede mozaiklerin Roma dönemine ait oldu belirlendi.

Mozaikler, Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü ekiplerince koruma altına alındı.

Şanlıurfa, Haliliye, Roma, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 11:14 Kaynak: AA
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