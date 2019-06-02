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Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde traktör römorkunda kullanılan kaçak mobil trafo ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde traktör römorkunda kullanılan kaçak mobil trafo ele geçirildi.
Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki Satıcık Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanıldığına yönelik 156 jandarma ihbar hattına yapılan müracaatı değerlendi.
Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, traktör römorku üzerinde, yüksek gerilim hattına bağlı su sondajı kuyusuna enerji sağlayan kaçak trafo tespit etti.
Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan "kaçak trafoya el koyma" kararı üzerine, bağlantıları kesilen trafoya el konuldu.
Trafoyu kullandığı iddia edilen şüpheli K.S. ise gözaltına alındı.
Bölgede inceleme yapan Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş (DEDAŞ) ekipleri ise kaçak trafonun yüksek gerilim hattına bağlanmasının çevrede yaşayan vatandaşlar için de büyük tehlikeye neden olduğunu belirterek, küçük bir elektrik temasının acı olaylara neden olabileceğine dikkati çekip, herkesi duyarlı olmaya davet etti.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 02:51 Kaynak: AA
Viranşehir, Şanlıurfa, Güncel
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