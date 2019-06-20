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Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi

39 dakika önce

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, traktör römorkunda kullanılan kaçak mobil trafo ele geçirildi.

Şanlıurfa'da kaçak mobil trafo ele geçirildi, System.String[]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, traktör römorkunda kullanılan kaçak mobil trafo ele geçirildi.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe kırsalındaki Kırcalı Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanıldığına yönelik 156 jandarma ihbar hattına yapılan müracaatı değerlendirdi.
Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri, buğday tarlasındaki traktör römorku üzerinde, yüksek gerilim hattına bağlı su sondajı kuyusuna enerji sağlayan kaçak trafo tespit etti.
Siverek Cumhuriyet Başsavcılığından alınan karar üzerine, bağlantıları kesilen trafoya el konuldu.
Trafoyu kullandığı iddia edilen şüpheli M.A. ise gözaltına alındı.
Bölgede inceleme yapan Dicle Elektrik Dağıtım AŞ (DEDAŞ) ekipleri ise kaçak trafonun yüksek gerilim hattına bağlanmasının çevrede yaşayan vatandaşlar için de büyük tehlikeye neden olduğunu, küçük bir elektrik temasının acı olaylara neden olabileceğine dikkati çekip, herkesi duyarlı olmaya davet etti. Yetkililer, trafonun yaklaşık 50 haneli bir mahallenin enerji ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğunu da belirtti.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 09:51 Kaynak: AA
Siverek, Şanlıurfa, Güncel
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