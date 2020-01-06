Şanlıurfa'da kaçak sigara operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Şanlıurfa'da düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 6 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunda yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Aracın bagajında yapılan aramada yastık ve battaniyelerin arasına gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri de Akçakale ilçesinde 6 tırda kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Tırlarda yapılan aramada 2 bin 483 paket kaçak sigara bulundu.
Ekiplerce 5 tır sürücüsü gözaltına alındı.