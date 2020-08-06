Şanlıurfa'da kaçak sigara ve cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde jandarma tarafından bir kamyonette yapılan aramada 244 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 4 bin 130 paket sigara ve 22 cep telefonu şarj cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri şüphelendikleri kamyoneti durdurularak arama taptı. Aramada kamyonetin çeşitli yerlerine gizlenmiş 244 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 282 cep telefonu şarj cihazı ve kablosu ile 4 bin 130 paket sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA