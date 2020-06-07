Şanlıurfa'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak sigara ve uyuşturucu operasyonu

Suruç ilçesinde, 2 yolcu minibüsü ve bir işyerinde yapılan aramada 32.5 gram eroin ile 346 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Suruç ilçesinde, 2 yolcu minibüsü ve bir işyerinde yapılan aramada 32.5 gram eroin ile 346 paket kaçak sigara ele geçirildi. Şanlıurfa- Gaziantep Karayolunun uygulama noktasında yol kontrolü ve arama faaliyeti yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, şüphelendikleri iki yolcu minibüsünü durdurdu. Minibüslerdeki yolculardan M.İ., A.T. ve M.K.'nın üst aramasında, 32.5 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan ekipler ilçe merkezinde yaptığı çalışmalar neticesinde, H.U'nun işyerinde yapılan aramada 346 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Konuyla ilgili 4 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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