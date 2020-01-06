Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 6 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 6 gözaltı - Son Dakika

Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 6 gözaltı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 7 bin 583 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaçak sigaraya 6 gözaltı, System.String[]

ŞANLIURFA'da polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği 2 ayrı operasyonda, 7 bin 583 paket kaçak sigara ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şanlıurfa- Gaziantep karayolunda yaptıkları yol uygulamasında şüphelendikleri otomobili durdurdu. Otomobilin bagajında yapılan aramada yastık ve battaniyelerin arasına gizlenmiş 5 bin 100 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ise Akçakale ilçesinde 6 TIR'da kaçak sigara bulunduğu istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uygulama noktasında durdurulan TIR'larda yapılan aramada 2 bin 483 paket kaçak sigara ele geçirildi, 5 TIR sürücüsü gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi.


Şanlıurfa, Jandarma, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:47 Kaynak: DHA
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